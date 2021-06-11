Almanya'ya "karantinasız" uçuş Türkiye'deki rezervasyonları artırdı
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Almanya'ya "karantinasız" uçuş Türkiye'deki rezervasyonları artırdı

Almanya'ya 'karantinasız' uçuş Türkiye'deki rezervasyonları artırdı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

SunExpress Üst Yöneticisi Max Kownatzki, Almanya'nın Türkiye'yi "çok yüksek riskli" ülke statüsünden çıkarıp "riskli ülkeler" listesine dahil etmesinin rezervasyonlara olumlu yansıdığını söyledi.

SunExpress Üst Yöneticisi Max Kownatzki, Almanya'nın Türkiye'yi "çok yüksek riskli" ülke statüsünden çıkarıp "riskli ülkeler" listesine dahil etmesinin rezervasyonlara olumlu yansıdığını söyledi.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in Üst Yöneticisi Kownatzki, AA muhabirine, Almanya'nın kararı sonrası seyahat kısıtlamalarında ciddi anlamda rahatlama sağlandığını belirtti.

Düzenlemeye göre, seyahat tarihinden 14 gün önce her iki doz aşı yaptırıldığı, son 6 ayda Kovid-19 hastalığı atlatıldığı ya da test sonuçları negatif olduğu sürece Almanya'ya girişlerde artık karantinaya maruz kalınmayacağını ifade eden Kownatzki, aşı uygulamasında kaydedilen iyileşmelerin umut verici olduğunu dile getirdi.

Kararın özgürce seyahatin önünü açtığını söyleyen Kownatzki, Türkiye'nin aldığı sıkı önlemler, kısıtlamalar, HES kodu uygulaması ve güvenli turizm sertifikasının seyahat etmeyi kolaylaştırdığını bildirdi.

"Türk turizmi salgından daha güçlü çıkacak"

Kısıtlamalardan sıkılan insanların artık seyahat etmek, deniz, kum, güneş ya da doğa tatili yapmak istediğini dile getiren Kownatzki, "Bu tabloda Türk hükümetinin aldığı çok doğru ve cesur kararlarla ve her iki tarafta da seyahat kısıtlamalarının gevşetmesiyle seyahat etmeninin önündeki engellerin aşılabileceğine inanıyoruz. Şu anda aldığımız rezervasyonlarımız da bunu kanıtlıyor." dedi.

Almanya'nın, Türkiye'den ülkeye dönüşlerde karantina uygulanmayacağı kararını almasıyla bu yaz güçlü bir sezon yaşanacağına işaret eden Kownatzki, şunları kaydetti:

"Rezervasyonlarımız gayet iyi gitmeye başladı. Haftada 150 binden fazla rezervasyon almaya başladık. Gelirlerimiz pozitife dönmeye başladı. 2019 ile kıyaslarsak bu dönem rezervasyonlarda yaşanan artış, salgın öncesi 2019'un aynı dönemini de geride bıraktı. İç hatlarda yüzde 30'luk bir artış, dış hatlarda ise 2019'un aynı dönemine kıyasla haftadan haftaya rezervasyonlarda yüzde 150'lik bir artış gerçekleşti. Rezervasyonlarımızda olması gereken artış hacmini tekrar yakalamaya başladık. Birkaç ay önce rezervasyonlarımızın yüzde 75'i, uçuştan önceki 7 ile 14 gün arasında gerçekleşiyordu. Yani son dakika rezervasyonları daha ağırlıktaydı. Bu rakam şu anda yüzde 58'e düştü. Yani insanlar artık ileriye bakabiliyor ve uzun dönemli rezervasyon yapabiliyor."

"Turistler daha fazla harcama yapabilir"

Yaz sezonunda güvenli bir destinasyon olan Türkiye'ye büyük ilgi beklediklerine dikkati çeken Kownatzki, "Doğası, yiyecekleri muhteşem. Türkiye'nin turistik anlamda sunduğu çok fazla şey var. Avrupa'da insanlar kısıtlamalarda evde oturmak zorunda kaldılar, bu da para biriktirmelerini sağladı. Seyahat kısıtlamalarının yavaş yavaş kaldırılmasıyla her krizden güçlenerek çıkan Türkiye'nin bu krizden de güçlenerek çıkacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uçaklarda alınan tedbirler

Uçuşlarda hijyen çerçevesinde alınabilecek tüm tedbirleri aldıklarına, çalışanlarının yüzde 70'inin aşı olduğuna değinen Kownatzki, ameliyathanelerde kullanılan ve ortamı her 3 dakikada bir temizleyen HEPA filtrelerini uçaklarda da kullandıklarını söyledi.

Aldıkları tedbirler sayesinde İzmir'de Turuncu Çember sertifikasıyla ödüllendirildiklerini dile getiren Kownatzki, "Yolcularımızın kendilerini daha rahat hissetmeleri için bazı ürünleri de hayata geçirdik. Mesela yanındaki koltuğun boş kalmasını isteyen yolcularımız, o koltuğu makul bir fiyata satın alabiliyor. Korona garantisi adı altında bir sigorta uygulamamız var. Eğer yolcumuz ya da birinci dereceden akrabası Kovid-19'a yakalanırsa uçuş tarihini değiştirebiliyor veya biletini iptal edebiliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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