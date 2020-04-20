Almanya'ya kaçan Esed'in "işkence şefi" 58 cinayetle suçlandı Suriye'de Esed rejimine muhalif 4 bin kişiye yapılan işkenceyi yönettiği iddia edilen eski komutan Enver Raslan, Almanya'da insanlığa karşı suçlar, tecavüz, ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve 58 cinayetle suçlandı.

Suriye'de Esed rejimine muhalif 4 bin kişiye yapılan işkenceyi yönettiği iddia edilen eski komutan Enver Raslan, Almanya'da insanlığa karşı suçlar, tecavüz, ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve 58 cinayetle suçlandı.

AFP'nin haberine göre, 57 yaşındaki Raslan, Şam'da hususi hapishaneye sahip istihbarat birimi olan 251'inci şubede geçirdiği zamanla ilgili, insanlığa karşı suçlar, tecavüz, ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve 58 cinayetle suçlanıyor.

Raslan, Suriye iç savaşının patlak vermesinden sonra, 2013'te Avrupa'ya kaçarak ertesi yaz ailesiyle Almanya'ya sığınma talebinde bulundu.

Eski bir albay olan Raslan, 2012'de Suriye ordusundan ayrıldı ve Temmuz 2014'te Almanya'ya mülteci olarak geldi.

İddianamesinin sızdırılmış bir kopyasına göre Raslan kendisini muhalif olarak yeniden tanımladı ve 2015'te Berlin polisine ulaşarak, Suriye hükümetinin ajanları tarafından öldürüleceğinden korktuğunu bildirdi.

Polis, Raslan'a yardım etmek yerine, dosyasını en hassas ve ciddi suçları inceleyen Alman Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Raslan, geçen yıl şubat ayında tutuklanandı ve o zamandan bu yana gözaltında tutuluyor.

Raslan'ın davasının bu yıl başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA