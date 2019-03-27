Almanya'ya İhracatın Yüzde 20'sinin Makine Olmasını Hedefliyoruz"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracatın yüzde 15'ini makinelerin oluşturduğunu belirterek, Almanya'ya ihracatın yüzde 20'sinin makine olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Makine İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da 5 aydır devam eden sanayi üretimi düşüşüne bağlı olarak yılın ilk 2 ayında söz konusu ülkeye gerçekleştirdiği ihracat 400 milyon doların altında kalan Türk makine sektörü, nisan ayında Almanya'ya çıkarma yapacak.

Yılın kalan bölümünde Alman sanayicilerle temaslarını sıklaştıracak olan Türk makineciler, 1-5 Nisan'da Hannover Messe, 8-14 Nisan'da da Bauma Münih fuarlarında dünyanın farklı yerlerinden makine kullanıcılarını ağırlayacak.

Almanya'daki fuarları dünyanın kapısı olarak gören Türk makine sektörü, Hannover ve Münih'te 400'e yakın imalatçısının ürünleriyle şov yapmayı planlıyor.

"Almanya, makine sektörü için 150 milyar dolara yakın bir ihracat pazarı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracatın yüzde 15'ini makinelerin oluşturduğunu belirterek, Almanya'ya ihracatın yüzde 20'sinin makine olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Son dönemde, özellikle otomobil üretiminin azalmasının da etkisiyle Almanya'nın sanayi üretiminde bir daralma gözlendiğini kaydeden Karavelioğlu, "Türk makine sektörünün toplam ihracatının yüzde 15'ini gerçekleştirdiği Almanya'daki ekonomik belirsizliğin yönünü bulması, genel ihracat performansımız açısından da büyük önem taşıyor. Almanya, makine sektörü için 150 milyar dolara yakın bir ihracat pazarıdır. 2019 yılında bütçeledikleri makine ekipman yatırımı 235 milyar avroyu buluyor. Bu büyük pazarda güçlü olmanın yolu, yüksek kalite ve teknoloji kadar kalıcı iş birlikleri kurmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Karavelioğlu, dünya makine endüstrisinin teknik ve ticari merkezi Almanya'ya geçen yıl 2,5 milyar dolarlık makine sattıklarını aktararak, nisan ayında Hannover ve Münih'te kuracakları temaslarla iş bağlantılarını artıracaklarını ve Türk makine sektörü için ana pazar olan Almanya'nın ticaret savaşlarından beklenmedik ölçüde etkilenmiş olmasına rağmen her krizi fırsata dönüştürmeyi beceren Türk makine imalatçılarının bu dönemden de yüz akıyla çıkacağını belirtti.

Hannover ve Münih'te pekiştirecekleri ilişkilerle, Almanya'da imalat yatırımlarının aksamaması için avantajlı seçenekler sunmakta olduklarını göstereceklerini kaydeden Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alman ekonomisi, ihracatını sınırlayan ticaret savaşları nedeniyle durgunlukla karşı karşıya. Bir yandan ileri teknolojili ürünlerdeki payını korumaya çalışıyor bir yandan da mevcut pazarlarını geriden gelen ülkelere kaptırmamaya gayret ediyor. Yerli imalatçılarını korumak için tedbirler geliştiriyor. Alman makine sanayisi ile köklü ilişkilere sahip sektörümüz, bu dönemi her iki ülkenin de yararına olacak şekilde değerlendirecektir."

"Almanya'daki stratejik partnerlerle iş birliği içindeyiz"

Kutlu Karavelioğlu, Almanya sanayisinde Saksonya Makine İnovasyon Birliği, Almanya Makine Kümesi, Almanya Satınalmacılar Birliği ve Almanya Makine Federasyonu gibi stratejik partnerlerle güçlü iş birlikleri geliştirdiklerini belirtti.

Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Almanya dünya makine dış ticaretine açılan önemli kapılardan biri olduğu için bu ülkede tanınan, itibarlı bir oyuncu olmaya büyük önem veriyoruz. 'Türkiye'nin Makinecileri' markasıyla sürdüğümüz faaliyetlerle Almanya'da bugüne kadar pek çok stratejik partnerle iş birliği geliştirdik. Yurt içinde seçim gündeminin tamamlanmasının hemen ardından yurt dışı tanıtım faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

Kaynak: AA