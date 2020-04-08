Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, Covid-19'a alternatif iki tedavi yöntemi geliştirdi
Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, euronews'e yaptığı açıklamada Koronavirüs tedavisiyle ilgili iki alternatif yöntem geliştirdiğini belirttView on euronews.
08.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:45
Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, euronews'e yaptığı açıklamada Koronavirüs tedavisiyle ilgili iki alternatif yöntem geliştirdiğini belirttView on euronews
Kaynak: Euronews.com