Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, Covid-19'a alternatif iki tedavi yöntemi geliştirdi Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, euronews'e yaptığı açıklamada Koronavirüs tedavisiyle ilgili iki alternatif yöntem geliştirdiğini belirttView on euronews.

Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, euronews'e yaptığı açıklamada Koronavirüs tedavisiyle ilgili iki alternatif yöntem geliştirdiğini belirttView on euronews Kaynak: Euronews.com