Almanya'ya göç, salgın döneminde son 10 yılın en az artışını kaydetti
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Almanya'ya göç, salgın döneminde son 10 yılın en az artışını kaydetti

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'ya göç, salgın döneminde son 10 yılın en az artışını kaydetti

Almanya'da yaşayan yabancıların sayısı geçen yıl 204 bin artarak 11 milyon 432 bine yükselirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yabancı ülke vatandaşlarının Almanya'ya göçündeki artış oranı (yüzde 1,8 ) son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

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Almanya'da yaşayan yabancıların sayısı geçen yıl 204 bin artarak 11 milyon 432 bine yükselirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yabancı ülke vatandaşlarının Almanya'ya göçündeki artış oranı (yüzde 1,8 ) son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Almanya İstatistik Ofisi, (Destatis), ülkede yaşayan yabancılara ilişkin istatistikleri açıkladı.

Buna göre, ülkede 2020 sonu itibarıyla 11 milyon 432 bin yabancı ülke vatandaşı yaşıyor. 83,2 milyonluk nüfusa sahip Almanya'da yabancıların sayısı geçen yıl 2019'a göre 204 bin arttı. Söz konusu artış oranı yüzde 1,8 oldu. Bu da son 10 yılın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti.

Salgının etkili olduğu 2020'de 740 bin yabancı uyruklu Almanya'ya gelirken, 479 bin kişi ülkeden ayrıldı. Böylece ülkeye net göç geçen yıl yaklaşık 262 bin oldu. 2019'a göre net göç yüzde 31 düştü.

2020'de AB ülkelerinden Almanya'ya göç sabit kaldı. AB dışı diğer ülkelerden Almanya'ya gelenlerin sayısında ise önemli düşüş kaydedildi. Bu ülkelerden göç edenlerin sayısı yüzde 44 azalarak 157 bine geriledi.

Almanya'da, AB'ye üye olmayan ülke vatandaşlarının sayısı geçen yıl 6 milyon 536 bin 555 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da yabancılar merkezine kayıtlı Türk vatandaşlarının sayısı ise 2020'de 1 milyon 461 bin 910 oldu. Türklerin sayısı geçen yıl 2019'a göre 10 bin 480 azalırken, düşüş oranı yaklaşık yüzde 0,8 olarak tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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