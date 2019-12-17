Almanya'ya gitmek isteyen haladan akıl almaz plan

17.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:35

Şanlıurfa'dan Almanya'da bulunan eski kocasının yanına gitmek isteyen kadın, kendi öz yeğenini kaçırtıp 25 bin dolar fidye istedi.



Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde servis ile okuldan dönen yabancı uyruklu 9 yaşındaki M.A. isimli çocuk, servisten inip evine doğru yürüdüğü sırada motosikletle yanına gelen iki şahıs tarafından kaçırıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kaçırılan çocuğun babası T.A. (40) ile görüştü. T.A. polislere, düşmanının olmadığını, çocuğunu kaçıran şahısları tanımadığını, şüphelilerin kendisini farklı numaralardan arayıp 25 bin dolar fidye istediklerini ve kaçırılan oğlunun resmini yolladıklarını söyledi.



Konu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmada, kaçırılma noktasından itibaren şüpheliler takibe alındı. Olaydan 2 gün sonra yabancı uyruklu şüpheliler A.A. (25) ve M.E. (25) yapılan operasyonla yakalanırken kaçırılan çocuk ise sağsalim kurtarıldı.



Yakalanan şüphelilerden A.A. isimli şahsın kaçırılan çocuğun halası olduğu tespit edildi. Kadının yurt dışında bulunan eski eşinin yanına gidebilmek için böyle bir olaya karıştığı belirlendi. Kaçırılan çocuğun saklandığı evde yapılan aramada çocuğa içirilen uyku ilacı bulundu. Şüphelilerden A.A. sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.E. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri ifadeler doğrultusunda bir kişiyi daha gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA