Almanya'ya gitmek için uçak lastiklerinin arasına saklanan şahıs yakalandı
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Almanya'ya gitmek için uçak lastiklerinin arasına saklanan şahıs yakalandı

Almanya'ya gitmek için uçak lastiklerinin arasına saklanan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kaçak olarak Almanya'ya gitmek isterken Atatürk Havalimanı'na gelen bir tırın içerisindeki uçak lastiklerinin arasına saklandığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Kaçak olarak Almanya'ya gitmek isterken Atatürk Havalimanı'na gelen bir tırın içerisindeki uçak lastiklerinin arasına saklandığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre bugün öğlen saatlerinde yolcu uçakları için lastik taşıyan bir tır, gerekli kontrolleri yapılarak Atatürk Havalimanı B Kapısı'ndan aprona giriş yaptı. Lastikler tırdan indirildi sırada görevli personel uçak lastiklerinin arasına gizlenmiş bir kişinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine polislere haber verildi.

Almanya'ya kaçmak isterken gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, Filistin doğumlu olduğu tespit edilen 21 yaşındaki Youssef A. gözaltına alındı. Yaklaşık bir ay önce kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şahıs, yapılan ilk sorgusunda bir gün önce tır parkında Almanya'ya gideceği belirtilen tıra bindiğini söyledi. Şahsın ilk ifadesinde, Almanya'da yaşayan abisi aracılığıyla insan kaçakçılığı yapan kişilerle irtibat kurduğunu belirtiği öğrenildi. Almanya'ya kaçmak isterken yakalan Filistinli şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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