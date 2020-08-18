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Almanya'ya en çok kiraz, Rusya'ya şeftali satıldı

Türkiye'nin geçen ay yaptığı yaş meyve ve sebze ihracatının yarısından fazlası Rusya ve Almanya'ya gerçekleştirildi.

Almanya'ya en çok kiraz, Rusya'ya şeftali satıldı
18.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:05

Türkiye'nin geçen ay yaptığı yaş meyve ve sebze ihracatının yarısından fazlası Rusya ve Almanya'ya gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, yaş meyve ve sebze sektörünün dış satımı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,36 artışla 186 milyon 169 bin dolara yükseldi.

Sektörün ocak-temmuz dönemindeki ihracatı ise 2019'un aynı dönemine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen yüzde 24,43 artarak 1 milyar 364 milyon 609 bin dolara ulaştı.

Temmuzda en fazla dış satım yapılan ülke olan Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,72 artarak 44 milyon 231 bin dolardan 67 milyon 106 bin dolara çıktı. Bu ülkeye ocak-temmuz dönemindeki dış satım ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,44 yükselişle 463 milyon 831 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yaş sebze meyve ihracatında Rusya'yı yüzde 41,63 yükseliş ve 44 milyon 844 bin dolarla Almanya takip etti. Ocak-temmuz döneminde de bu ülkeye yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 12 yükselişle 163 milyon 443 bin dolar oldu.

Temmuzda Irak'a 14 milyon, Hollanda'ya 4 milyon 960 bin, Ukrayna'ya 4 milyon 332 bin, Romanya'ya 3 milyon 940 bin, Hong Kong'a 3 milyon 759 bin ve İtalya'ya da 3 milyon 134 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi.

"Gerekli önlemleri alarak üretime devam ettik"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Kovid-19 salgını sürecinde devletin sağladığı desteklerle Türkiye'nin tarımsal üretiminde büyük düşüşler yaşanmadığını söyledi.

Bu dönemde birçok ülkede tarımsal üretimin azaldığını belirten Yazgan, "Gerekli önlemleri alarak üretime devam ettik.

Bir diğer etken de Türkiye'nin güvenilir bir tedarikçi olmasıdır. Özellikle koronavirüs bizlere güvenilir gıdanın önemini bir kere daha hatırlatmıştır. Ülkemizde gıda güvenliğiyle ilgili süreçlerin oldukça iyi bir şekilde yönetilmesi ve ihracatçılarımızın da tedbirlere uyması neticesinde ihracatımızda bu artışları kaydettik." dedi.

Yazgan, Türkiye'nin, yaş meyve sebze ihracatında Avrupa Birliği (AB) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki pazar payını artırdığına dikkati çekti.

AB ülkelerinde Almanya'nın, BDT'de ise Rusya'nın ön plana çıktığını dile getiren Yazgan, şöyle devam etti:

"Geçen ay AB ülkelerinden en çok ihracat Almanya'ya yapıldı. Yaklaşık 45 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiğimiz Almanya, AB ülkelerine yaş meyve ve sebze ihracatımızda yüzde 60 paya sahiptir. Aynı zamanda İspanya, Polonya, Romanya, Fransa ve İsveç'e yapılan yaş meyve ve sebze ihracatımızda da kayda değer artışlar görmekteyiz. Geçen ay BDT ülkelerine yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı da yüzde 45'ten fazla artış gösterdi. BDT ülkeleri arasında en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiğimiz Rusya Federasyonu'na temmuzdaki dış satım yüzde 50'den fazla arttı. Ayrıca BDT ülkeleri içinde Ukrayna ve Gürcistan'a ihracatımızda da önemli artışlara şahit olmaktayız."

Almanlar vişne ve kiraz, Ruslar şeftali tercih etti

Senih Yazgan, Almanya ve Rusya'ya gönderilen meyve sebzelerin ürün gruplarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Temmuz ayında Almanya'ya gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatımızın yüzde 65'ten fazlasını kiraz-vişne ürün grubu oluşturmaktadır. Söz konusu ürün grubunda Almanya'ya yaptığımız ihracatı yüzde 34 artırmış olup 30 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik. Kiraz-vişne ürün grubunun ardından kayısı, hıyar-kornişon ve biber ürün gruplarında da önemli artış yaşandı.

Geçen ay Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatına baktığımızda ise şeftali ürün grubunun ön plana çıktığı görülmektedir. Geçen yıl temmuz ayına göre yüzde 95 artış sağladığımız bu üründe Rusya'ya ihracatımız 25 milyon dolardan fazla gerçekleşmiştir. Temmuzda Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında yüzde 38 paya sahip olan şeftali ürün grubunu yüzde 28 pay ve yaklaşık 19 milyon dolarla kiraz-vişne ürün grubu takip etmektedir. Ayrıca üzüm, kayısı ve erik ürün gruplarında da önemli artışlar yakalamamız bizleri sevindirmektedir."

Kaynak: AA

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