Almanya'ya 2019'un ilk 6 ayında toplam iltica talebi azaldı, Türk vatandaşlarının başvurusu arttı
Almanya'ya 2019'un ilk altı ayında yapılan iltica başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 gerilmesine rağmen Türk vatandaşlarının yaptığı başvuru sayısı yüzde 14,8 yükseldi
Almanya'ya 2019'un ilk altı ayında yapılan iltica başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 gerilmesine rağmen Türk vatandaşlarının yaptığı başvuru sayısı yüzde 14,8 yükseldi.
Alman İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam başvuru sayısı 8 bin 450 azalarak 84 bin 866'ya geriledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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