Almanya vize başvrusu için iş birliği imzalandı

İDATA, 16 Temmuz 2019 itibariyle, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası binasındaki yeni iDATA ofisinde, mobil başvuru hizmetine başlayacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özel olarak sunulan bu yeni hizmet ile biometrik işlem cihazı ve yetkili ekibi sayesinde, vize başvurusu yapmak isteyen kişilere daha üstün hizmet ve ulaşım kaynaklı zaman ve maliyet avantajı sağlıyor.

ÜCRETSİZ RANDEVU

DTSO'dan yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren açılan https://randevu.idata.com.tr/ adresindeki iDATA sisteminden ücretsiz randevu alabilirsiniz. iDATA mobil başvuru ofisi, Almanya Schengen vize başvurularınızı kabul edecektir. Başvuru öncesi herhangi bir ödeme veya havale yolu ile ön ödeme talep edilmemektedir" denildi.