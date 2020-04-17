Almanya Virüs Bulaşma Hızı ile Başa Çıktı: "Salgın Kontrol Altında"

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya virüs bulaşma hızı ile başa çıkabilmeyi başardı. Peki virüsün bulaşma hızını kontrol altına alabilmek ne anlama geliyor ve ne gibi etkilere sahip?

Almanya Virüs Bulaşma Hızı Hakkında Açıklama Yaptı!

Covid-19 ile mücadele sırasında en kritik adım virüsün bulaşma hızını düşürmekten geçiyor. Bilimsel olarak R0 adı ile anılan bu değer R Naught olarak telaffuz ediliyor ve enfekte bir kişinin virüsü kaç kişiye daha yaydığını sayısal olarak bizlere sunuyor.

Bir hastalığın salgın haline dönüşmesini engellemek için R0 < 1,0 değerine ulaşmak gerekiyor. Bu durumda her bir enfekte kişi virüsü bir kişiden daha az kişiye yaymış oluyor ve virüsle enfekte olan kişilerin sayısı gittikçe azalarak hastalık salgın olmaktan çıkıyor.

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre alınan tedbirler işe yaradı ve R0 = 0,7 değerine ulaşıldı.

"R değeri çok büyük öneme sahip çünkü bu değer hasta bir kişinin hastalığı başkasına bulaştırma oranını anlatıyor. Şu an bizde bu oran 0.7 seviyesinde."

Konu hakkında açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgının bugün itibarıyla kontrol edilebilir hale geldiğini vurguladı. Ülkede normal hayata geçişin kademeli olarak önümüzdeki haftalardan itibaren yapılması bekleniyor.