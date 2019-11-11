Almanya ve Rusya Ukrayna'nın Donbass bölgesine özel statü vermesi gerektiği konusunda uzlaştı
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Almanya ve Rusya Ukrayna'nın Donbass bölgesine özel statü vermesi gerektiği konusunda uzlaştı

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü Alman Şansölye Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen doğusundaki Donbass bölgesine özel bir statü vermesi gerektiği konusunda uzlaşmaya vardığı duyuruldu.

11.11.2019 21:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:31
Almanya ve Rusya Ukrayna'nın Donbass bölgesine özel statü vermesi gerektiği konusunda uzlaştı

Rus Devlet Başkanı 'in pazartesi günü Alman Şansölye Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde 'nın ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen doğusundaki Donbass bölgesine özel bir statü vermesi gerektiği konusunda uzlaşmaya vardığı duyuruldu.


Kremlin'den yapılan bu açıklamada ayrıca iki liderin dörtlü bir Ukrayna Barış Zirvesi düzenlenmesi noktasında da görüş birliği içerisinde olduğu belirtildi. Zirvede Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa yer alacak ancak zirvenin tarihine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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