Almanya ve Rusya'nın karpuzu Adana'dan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya ve Rusya'nın karpuzu Adana'dan

Almanya ve Rusya'nın karpuzu Adana'dan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin yılda 3.9 milyon ton karpuz üretiminin yüzde 23'ünü karşılayan Adana karpuzu, başta Almanya ve Rusya olmak üzere 8 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin yılda 3.9 milyon ton karpuz üretiminin yüzde 23'ünü karşılayan Adana karpuzu, başta Almanya ve Rusya olmak üzere 8 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin en erkenci karpuzunun üretildiği Adana, üretimde de birinci sırada. Adana, Türkiye'de yılda 3.9 milyon ton üretilen karpuzun yüzde 23'nü tek başına üretiyor. Bunda en büyük etken Adana'nın karpuz üretiminde iklim koşullarının uygun olması. Ancak geçen yıl Adana'da 120 bin dekar alana karpuz ekimi yapılırken, bu yıl bunun 110 bin dekar alana kadar düştüğü öğrenildi. Ekim alanları daralmasına rağmen bu yıl bin dekar alana 745 ton karpuz rekoltesi beklendiği de öğrenildi.

Adana İl Tarım Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana karpuzunda hasat devam ederken, tadı, rengi ve aromasıyla bilinen Adana karpuzunun yurt içindeki satışının yanı sıra 8 ülkeye de ihraç edildiğini belirtti. Tekin, Adana karpuzunun başta Almanya ve Rusya olmak üzere Bulgaristan, Romanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi. - ADANA

Almanya ve Rusya'nın karpuzu Adana'dan
Almanya ve Rusya'nın karpuzu Adana'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkinci el araç alacakları üzecek haber! Galericiler fiyatlarda düşüş beklemiyor, sabitlenmesi tek istekleri
İkinci el araç alacakları üzecek haber! Galericiler fiyatlarda düşüş beklemiyor, sabitlenmesi tek istekleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Aytaç Kara Gökhan Gönül Mehmet Topal Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya ve Rusya'nın karpuzu Adana'dan - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 09:36:55. #1.14#

title