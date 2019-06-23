Almanya ve Norveç FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya, Nijerya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya ile Nijerya karşılaştı. Euronews.com'da Görüntüle