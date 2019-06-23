Almanya ve Norveç FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu

Almanya ve Norveç FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya, Nijerya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım olurken, penaltılarda Avustralya'yı yenen Norveç de bir üst turu çıktı

Almanya ve Norveç FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya, Nijerya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya ile Nijerya karşılaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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