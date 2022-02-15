Almanya ve İspanya dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna krizini görüştü

İspanya'ya ilk resmi ziyaretini yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İspanyol Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüşmesinde; Rusya- Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Albares ve Baerbock düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya- Ukrayna kriziyle ilgili olarak "Gerginliği azaltmayı somut adımlarla başlatmak Rusya'nın elindedir." diyerek, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinden bazılarını geri çekmeye başladığına ilişkin haberlerin teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

" Rusya, haftalardır Ukrayna etrafında ateşle oynuyor, bu Ukrayna ve Avrupa için çok tehlikeli. Çatışmanın barışçıl bir şekilde çözümü için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diyen Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, " Rusya'nın attığı ya da atacağı adımların Avrupa'da kimsede heyecan yaratmadığını" kaydetti.

Baerbock, "Avrupa'da Rusya ile barış ve güvenlik içinde yaşamak istiyoruz. Krizden barışçıl yollarla bir çıkış yolu bulanacağına güvensek de NATO ve AB, bu krizden çıkmak için tüm senaryolara, sert önlemler almaya hazırdır." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares de ilk olarak "savaş önlenebilir" mesajını vermek istediğinin altını çizerek, 2-3 haftadır yürütülen yüksek diplomasinin bu krizden çıkış yolu olduğunu aktardı.

Albares, şunlar kaydetti:

"Top, Ukrayna sınırında 130 bin asker bulundurmak için hiçbir nedeni olmayan Rusya'nın sahasındadır. Rusya'nın orada bulunmak için hiçbir gerekçesi yoktur. Bu yüzden bölgede bu sabah yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi için çok erken. Bunun, gerilimi düşürmek için küçük bir adım olup olmadığı teyit ediliyor.

Eğer öyleyse gerilimi düşürmek ve Rusya'nın her türlü şüphesini ortadan kaldırmak için diyaloğa doğru bir adım atması açısından mükemmel bir haber olur. Zira ne NATO ne de AB'nin gizli bir gündemi vardır."