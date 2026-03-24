Almanya Federal Savcılığı, Almanya ve İspanya'da, Ukrayna'ya insansız hava aracı (İHA) ve bileşenlerini tedarik eden bir iş insanını Rusya adına takip eden ve hakkında bilgi toplayan iki kişinin casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

Almanya ve İspanya'da Rusya adına casusluk yapan iki kişi tutuklandı. Almanya Federal Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus casusu olduğu şüphesiyle Romanya vatandaşı Alla S.'nin Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Ukrayna vatandaşı Sergey N.'nin de Alman ve İspanyol yetkililerin ortak operasyonu ile İspanya'da tutuklandığı bildirildi. Savcılık, şüphelilerin Rus istihbarat servisi adına Almanya'da Ukrayna'ya insansız hava aracı (İHA) ve bileşenlerini tedarik eden bir iş insanını uzun süre takip ettiklerini, tesislerini görüntülediklerini ifade etti.

Savcılık, Sergey N.'nin Aralık 2025'ten itibaren Rus istihbarat teşkilatı adına söz konusu iş insanını takip ettiğini, şirketi hakkında bilgiler topladığını, sonrasında ise İspanya'ya taşındığını aktararak, Sergey N.'nin İspanya'ya taşınmasından sonra ise Romanya vatandaşı Alla S.'nin Mart 2026 başından itibaren onun görevini devraldığını belirtti. Alla S.'nin de İHA üreticisi iş insanının iş yerini görüntülediğini, video kaydı aldığını aktaran Savcılık, Alla S.'nin yarın, Sergey N.'nin İspanya'dan iadesi sonrası mahkemeye çıkarılacağını bildirdi.

Hedefteki iş insanı güvende

Alman basını güvenlik güçlerine dayandırdığı haberlerde, söz konusu istihbarat faaliyetlerinin Almanya'daki İHA üreticisine yönelik yönelik fiziksel saldırı veya suikast için yapılmış olabileceğini öne sürdü. İsmi açıklanmayan ve Rusya adına casusluk yaptıkları belirtilen iki kişinin hedefinde olan iş insanı ise, Alman basınına güvenli bir yerde bulunduğunu ve bir süredir yoğun önlemler aldığını bildirerek, şirketinin Ukrayna'ya kamikaze dronlar da dahil olmak üzere insansız hava araçları ve bileşenlerini tedarik ettiğini açıkladı. - BERLİN

