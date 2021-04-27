Almanya ve Fransa'dan "Küresel Asgari Vergi Oranı"na Destek
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Almanya ve Fransa'dan "Küresel Asgari Vergi Oranı"na Destek

Almanya ve Fransa'dan 'Küresel Asgari Vergi Oranı'na Destek
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya ve Fransa'nın ABD'nin küresel asgari kurumlar vergisi önerisini destekledikleri bildirildi.

Almanya ve Fransa'nın ABD'nin küresel asgari kurumlar vergisi önerisini destekledikleri bildirildi.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Alman Die Zeit ve Le Figaro gazetelerine verdikleri ortak röportajda küresel asgari kurumlar vergisi için ABD'nin yüzde 21 olan önerisini desteklediklerini açıkladı.

Alman bakan Scholz, "Şahsen, ABD'nin önerisine karşı itirazım yok." ifadesini kullandı

Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire de, "Bu müzakerelerin sonucuysa, biz de destekleyeceğiz." dedi.

Her iki bakan da bu yaz uluslararası vergi sisteminde reform yapılmasına ilişkin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) bir anlaşma beklediklerini ifade etti.

Küresel asgari kurumlar vergisi çalışmaları 2014'ten beri G20 ülkelerinin çağrısı üzerine OECD tarafından yürütülüyor. Amaç, büyük şirketlerin, özellikle dijital şirketlerin daha adil bir şekilde vergilendirilmesi olarak ifade ediliyor

Bu arada, OECD'de uluslararası vergi kurallarının yeniden düzenlenmesin ve dijital şirketler için vergilerin netleştirilmesinin 2021'nin ortasına uzamasından dolayı Fransa dijital şirketlere Aralık 2020'de vergi uygulamaya başlamıştı.

Fransa, OECD'de vergi konusunda bir anlaşma olursa söz konusu vergiyi geri çekeceğini de belirtmişti.

Fransız bakan Le Maire, "Ama burada çok açık konuşayım, uluslararası düzeyde bir anlaşma olmaması durumunda, bu vergiyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Vergi gelirlerinde yıllık yaklaşık 500 milyar dolara varan kaybını önlemeyi hedefleyen OECD'nin planı, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çok taraflı çözüm üretme mekanizması oluşturarak vergi mevzuatını tek bir çatı altında toplamayı öngörüyor.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 6 Nisan'da, ABD'nin G20 ülkelerine şirketlerin vergi cennetleri olarak bilinen bölgelere kaçmasının önüne geçmek amacıyla küresel düzeyde yüzde 21 oranında asgari kurumlar vergisi önerisinde bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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