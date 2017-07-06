Almanya ve Çin Ekonomik İlişkileri Güçlendiriyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'de Alman şirketlerinin eşit muamele görmesini istedi.



Merkel, Berlin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasında 45 yıl önce diplomatik ilişkilerin başladığına işaret etti.



Bu sürede Almanya ve Çin arasında ilişkilerin yoğunlaştığını vurgulayan Merkel, iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklığa sahip olduğunu belirtti.



İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok önem taşıdığını ifade eden Merkel, "Karşılıklı pazar erişimi imkanının sağlanmasını ve her zaman eşit muamele görmek istediğimizi açıkça ifade ettim. Bu şirketlerimiz için çok önemli" dedi.



Çin ile sadece ticari alanda değil teknolojik, güvenlik ve terörizm konularında da iş birliğini yoğunlaştıracaklarını dile getiren Merkel, Almanya'nın "İpek Yolu" projelerine de katılabileceğini kaydetti.



Hamburg'ta 7 ve 8 Temmuz'da düzenlenecek 12'nci G20 Liderler Zirvesi'ne değinen Merkel, çetin müzakerelerin kendilerini beklediğini söyledi.



Merkel, bir önceki toplantının düzenlediği Çin ve gelecek yıl zirveye ev sahipliği yapacak Arjantin ile zirvenin başarılı geçmesi için çalıştıklarını bildirdi.



"İlişkilerin gelişmesi başarı hikayesi"



Şi de G20 zirvesinde ilerlemeler sağlanması için Merkel'e destek vereceğini ifade etti.



Almanya ve Çin arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesini "başarı hikayesi" olarak nitelendiren Şi, bu temelde ilişkilerin derinleşmesi için yeni bir döneme girilmesini istedi.



Şi ayrıca, "Açık ve yenilikçi bir işbirliğine ihtiyacımız var. Aynı zamanda ticaret, ekonomi, finans ve yatırım alanlarında işbirliğini geliştirmek ve terörle mücadeleye de yoğunlaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Bu arada, basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında ekonomik alanda iş birliği anlaşmaları imzalandı.



Merkel ve Şi, başbakanlıktaki görüşmenin ardından Berlin Hayvanat Bahçesi'ni de ziyaret ederek, geçen hafta Çin'den getirilen iki pandanın yerleştirildiği bölümün açılışını yaptı.



Auteur: euronews-tr



Tags: güçlendiriyor ekonomik G20 Almanya ilişkileri Pekin Çin Angela Merkel Xi Jinping Gepost: 05 juli 2017