Almanya ve Çin'den Gelen Veriler Resesyon Endişelerini Arttırdı
Başkan Trump Çin'den ithal edilen bazı ürünlere getirmeyi planladığı ek gümrük vergilerini bekletme kararı aldı.
15.08.2019 12:04
Başkan Trump Çin'den ithal edilen bazı ürünlere getirmeyi planladığı ek gümrük vergilerini bekletme kararı aldı. Karar ABD borsasının dünkü kazanımlarının ardından düşüşle açılmasını engelleyemedi. Almanya'dan ve Çin'den gelen verilerse resesyon endişelerini arttırıyor. Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com