Almanya ve Çekya, Polonya'yı Covid-19'da "en riskli ülkeler" listesine aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya ve Çekya, Polonya'yı Covid-19'da "en riskli ülkeler" listesine aldı

20.03.2021 22:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:05
Almanya ve Çekya, Polonya'yı Covid-19'da

Almanya ile Çekya, Polonya'yı korona virüsün yayılması bakımından "en yüksek derecede riskli ülkeler" listesine alırken, Polonya'dan bu ülkelere seyahat edecek kişilere test ve karantina zorunluluğu getirildi.

Almanya ile Çekya, Polonya'yı korona virüsün yayılması bakımından "en yüksek derecede riskli ülkeler" listesine alırken, Polonya'dan bu ülkelere seyahat edecek kişilere test ve karantina zorunluluğu getirildi.

Almanya ve Çekya, korona virüs salgının üçüncü dalgasının en etkili olduğu ülkelerden Polonya'yı virüsün yayılması bakımından "en yüksek derecede riskli ülkeler" listesine aldı. Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü tarafından alınan karar doğrultusunda yarından itibaren Polonya'dan Almanya'ya gidecek yolcular için negatif korona virüs testi zorunluluğu getirildi. Almanya, Polonya'nın yanı sıra Bulgaristan ve Güney Kıbrıs'tan gelecek kişilerden de negatif test istiyor.

Polonya'yı, salgının en yüksek derecede riskli olduğu ülkeler listesine alan bir diğer ülke ise Çekya oldu. Çekya Sağlık Bakanlığı'nın listesinde Polonya'nın yanı sıra Danimarka, Norveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bulunuyor. Bu kapsamda Polonya'dan Çekya'ya seyahat edecek yolculardan negatif korona virüs testi sunmaları isteniyor. Sonrasında zorunlu karantinaya alınacak olan bu kişilerin, karantinanın 5. gününde ikinci bir korona virüs testi daha yaptırmaları gerekiyor.

Öte yandan bugün basın toplantısı düzenleyen Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkede vaka sayılarının arttığını belirtti. Son 24 saatte 26 bin 405 yeni vakanın tespit edildiğini, 349 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Niedzielski, son günlerde tespit edilen korona virüs vakalarının yüzde 60-80 oranının virüsün İngiltere mutasyonu olduğunu ifade etti. Son verilerle birlikte ülkede salgının başlangıcından bu yana korona virüse yakalanan kişi sayısı 2 milyon 36 bin 700'e ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 49 bin 159 oldu. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya ve Çekya, Polonya'yı Covid-19'da "en riskli ülkeler" listesine aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 22:06:27. #1.14#
title