Almanya ve Baltık ülkelerinden Ukrayna krizinde Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna krizine ilişkin amaçlarının Avrupa'da bir savaşı önlemekten başka bir şey olmadığını söyledi.

Scholz, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjans Karins ile Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

Dörtlü görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında Scholz, "Şu anda mesele Avrupa'da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil." dedi.

Baltık ülkelerinin Rusya'nın endişe verici askeri faaliyetlerinden doğrudan etkilendiğini vurgulayan Scholz, "Ortak duruşumuz açık; kararlı ve birlik içindeyiz. Müttefiklerimizin endişelerini çok ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya bir askeri müdahalesi durumunda bunun siyasi, ekonomik ve stratejik sonuçlarını olacağını ifade eden Scholz, Rusya'dan beklentilerinin bölgedeki gerilimi azaltması olduğunu vurguladı.

Olaf Scholz, gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini belirterek "AB üyeleri ve NATO müttefikleri olarak bu kritik zamanda Rusya birlikteliğimizi ve kararlığımızı küçümsememeli." ifadesini kullandı.

Scholz, Avrupa Birliği ve NATO'nun Ukrayna krizinde yakın ve kararlı bir tutum halinde olduğunu sözlerine ekledi.

Letonya Başbakanı

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Ukrayna'nın geleceğinin Ukraynalıların elinde olduğunu belirterek, "Ukrayna, askeri sayısını önemli ölçüde artıran, AB ve NATO'yu silah zoruyla görüşmeye zorlamak isteyen komşusu tarafından tehdit altında. Bu kabul edilemez bir durumdur." dedi.

Avrupa'daki demokrasinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in neo-emperyalist bir yaklaşımıyla karşı karşıya olduğunu savunan Karins, buna ancak AB ve NATO'nun birlik içerisinde hareket etmesi halinde karşı konulabileceğini kaydetti.

NATO askerinin Baltık ülkelerinde bulunmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Karins, bu desteğin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Litvanya Cumhurbaşkanı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitana Nauseda da Baltık ülkeleri olarak Berlin'e bölgedeki güvenlik durumunu görüşmek için geldiklerini belirterek, Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Belarus topraklarında sürekli asker sayısını artırarak gerginliği tırmandırdığını söyledi.

Nauseda, buna karşı NATO ve AB'de ortakları birbirine bağlayan değerleri savunmak ve bunların harekete geçirilmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

"İttifakımız hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık verme durumunda olması lazım." ifadesini kullanan Nauseda, NATO'nun bölgede bulunmasının önemli caydırıcı unsur olduğunu kaydetti.

Neuseda Almanya'nın NATO kapsamında bölgeye 350 asker daha göndermesini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Ukrayna krizinde tüm durumlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Neuseda, Litvanya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini kaydetti.

Estonya Başbakanı

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Almanya'nın Baltık ülkelerine desteğini olumlu bulduğunu söyledi.

Batılı ülkelerin birlik içinde olması gerektiğini ifade eden Kallas, Rusya'ya hiçbir taviz verilmemesini istedi.

Kallas, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerginliği artırmayı sürdürmesi durumunda yaptırımların hızlı bir şekilde uygulanmasını talep etti.