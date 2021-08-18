Almanya, vatandaşlarını Özbekistan üzerinden tahliye ediyor
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Almanya, vatandaşlarını Özbekistan üzerinden tahliye ediyor

Almanya, vatandaşlarını Özbekistan üzerinden tahliye ediyor
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Almanya'nın Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine Özbekistan üzerinden devam ettiği bildirildi.

Almanya'nın Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine Özbekistan üzerinden devam ettiği bildirildi.

Almanya'nın Taşkent Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığına ait uçağın Almanya, Afganistan ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 260'tan fazla kişinin tahliye edildiği anımsatılarak, Kabil'den çıkarılan kişilerin Taşkent üzerinden Almanya'ya ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Taşkent ve Kabil arasındaki hava köprüsü, Kabil'deki durumun elverdiği ölçüde vatandaşların Afganistan'dan tahliye edilmesini sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dün yaptıkları telefon görüşmesinde, Alman vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesinde iş birliği yapma konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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