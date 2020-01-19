Almanya vatandaşına ait park halindeki cip yandı
MUĞLA'da park halindeyken alev alan cip, yangında kullanılmaz hale geldi.
MUĞLA'da park halindeyken alev alan cip, yangında kullanılmaz hale geldi.
Muğla- Antalya karayolunda seyreden araçların sürücüleri, yol kenarında park halindeki cipten duman yüksekliğini görüp, durumu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Almanya vatandaşı Slomian Elzbieta'ya ait olduğu öğrenilen 34 ABE 894 plakalı cipe itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler yaklaşık 20 dakikalık çaba sonucu söndürüldü. Cipin kullanılmaz hale geldiği yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.