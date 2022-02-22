Almanya vatandaşı Seidel Fabienne İslamiyet'i seçti

KAYSERİ (AA) - Almanya vatandaşı Seidel Fabienne, Kayseri Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Elif Azra" adını aldı.

Almanya'da 6 yıl önce satış danışmanı Onur Üstün ile tanışan 27 yaşındaki Fabienne, evlendikten bir süre sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Fabienne, tatil için geldiği Kayseri'de, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un katılımıyla müftülük salonunda gerçekleştirilen ihtida törenine ailesiyle katılıp, şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Akkuş, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi.

Akkuş tarafından ihtida belgesi verilen ve Elif Azra adını alan kadına, Almanca Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

Elif Azra, törenin ardından gazetecilere, İslam'ı seçtiği için mutlu olduğunu belirterek, "Yeni doğmuş gibiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Kayınvalidesi Zahide Erciyes ise gelininin İslam'ı, kendine huzur vermesi ve baskı olmaması nedeniyle tercih ettiğini dile getirdi.