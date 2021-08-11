Almanya vatandaşı kadın, ziyaret için geldiği Kırıkkale'de Müslüman oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya vatandaşı kadın, ziyaret için geldiği Kırıkkale'de Müslüman oldu

Almanya vatandaşı kadın, ziyaret için geldiği Kırıkkale'de Müslüman oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Almanya vatandaşı kadın, akrabalarını ziyaret için geldiği Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslümanlığı seçti.

Almanya vatandaşı kadın, akrabalarını ziyaret için geldiği Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslümanlığı seçti.

Babası Türk, annesi Alman olan Aylin Turkieh, Almanya'daki Müslüman arkadaşlarından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı.

Tatil için geldiği Bahşılı ilçesinde akrabalarının da tavsiyesi üzerine Müslüman olmaya karar veren ve İlçe Müftülüğüne başvuran Aylin için müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, Aylin'i tebrik etti.

Aylin Turkieh, şahitler huzurunda şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müftü Kocatürk, Aylin'e Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye ederek ihtida belgesini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Aytaç Şaşmaz Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya vatandaşı kadın, ziyaret için geldiği Kırıkkale'de Müslüman oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 14:09:30. #1.14#

title