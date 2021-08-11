Almanya vatandaşı kadın, ziyaret için geldiği Kırıkkale'de Müslüman oldu

Almanya vatandaşı kadın, akrabalarını ziyaret için geldiği Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslümanlığı seçti.

Almanya vatandaşı kadın, akrabalarını ziyaret için geldiği Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslümanlığı seçti.

Babası Türk, annesi Alman olan Aylin Turkieh, Almanya'daki Müslüman arkadaşlarından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı.

Tatil için geldiği Bahşılı ilçesinde akrabalarının da tavsiyesi üzerine Müslüman olmaya karar veren ve İlçe Müftülüğüne başvuran Aylin için müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, Aylin'i tebrik etti.

Aylin Turkieh, şahitler huzurunda şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müftü Kocatürk, Aylin'e Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye ederek ihtida belgesini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman