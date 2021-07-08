Almanya vatandaşı Bierstedt, Ürgüp'te Müslüman oldu
Almanya vatandaşı Michael Bierstedt, Ürgüp Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Mikail ismini alarak Müslüman oldu.
Almanya vatandaşı Michael Bierstedt, Ürgüp Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Mikail ismini alarak Müslüman oldu.
İnşaat yüksek mühendisi Michael Bierstedt için Ürgüp Müftülüğündeki törende Din Hizmetleri uzmanı Abdurrahim Sayar Kur'an-ı Kerim okudu, Müftüsü İsmail Karadavut, İslam'ın temel prensiplerini anlattı.
Karadavut, kelime-i şehadet getirip Mikail ismini alan Bierstedt'e ihtida belgesini verdi, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı Almanca Kur'an-ı Kerim ve İslamiyeti anlatan çeşitli kitaplar hediye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin