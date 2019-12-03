Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
03.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:05
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA