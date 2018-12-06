Almanya Uyum Vakfı'nın 10. Yılı Kutlandı

Göçmen kökenli öğrencilere burs ve kılavuzluk imkanı sunan Almanya Uyum Vakfının kuruluşunun 10. yılı, başkent Berlin'de düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinliğe eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, vakfın 10 yılda geldiği noktanın sevindirici olduğunu ve bugün hep birlikte bunu kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Wulff, asıl hayalinin gelecekteki Almanya'da kimsenin inancı, kimliği ya da cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğramaması olduğunu vurgulayarak "Belki uzun yıllar, 20-30 sene sonra bu hayalim gerçekleşirse o zaman bu vakıf işlevini tamamlamış olur." diye konuştu.

Başbakan Angela Merkel'in ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush'un cenaze törenine katılması gerektiği için etkinliğe gelemediği ifade edildi.