Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, Almanya uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
18.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:46
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, Almanya uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denilidi.
Kaynak: DHA