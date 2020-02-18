Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi
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Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, Almanya uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

18.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:46
Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denilidi.


Kaynak: DHA
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