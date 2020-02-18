Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
Haberler » Güncel » Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi - Haber

Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

18.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:16
Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının ülkesine gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler