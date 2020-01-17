Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi
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Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 4 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

17.01.2020 20:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:12
Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, uyruklu 4 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda, Almanya vatandaşı 4 YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.

Açıklamada, 11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 179 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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