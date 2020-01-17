Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 4 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
17.01.2020 20:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:12
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 4 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda, Almanya vatandaşı 4 YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.
Açıklamada, 11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 179 olduğu belirtildi.
Kaynak: AA