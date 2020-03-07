Almanya uyruklu 2 terörist, sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya uyruklu 2 yabancı teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
07.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:56
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya uyruklu 2 yabancı teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 2 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA