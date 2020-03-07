Almanya uyruklu 2 terörist, sınır dışı edildi
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Almanya uyruklu 2 terörist, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya uyruklu 2 yabancı teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

07.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:17
Almanya uyruklu 2 terörist, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, uyruklu 2 yabancı teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 2 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

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