Almanya Ülkeye Girişte Test Zorunluluğu Getiriyor
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Almanya Ülkeye Girişte Test Zorunluluğu Getiriyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Corona virüsü aşısı olanların son haftalarda gerilemeye başladığı Almanya'da hükümet, ülkeye girişlerde 12 yaş üstündeki herkesten aşı sertifikası ya da test sonucu isteme kararı aldı.

Corona virüsü aşısı olanların son haftalarda gerilemeye başladığı Almanya'da hükümet, ülkeye girişlerde 12 yaş üstündeki herkesten aşı sertifikası ya da test sonucu isteme kararı aldı. Seyahat kurallarındaki bu değişiklikten hava ya da karayoluyla Türkiye'den dönenler de etkilenecek

Almanya Ülkeye Girişte Test Zorunluluğu Getiriyor

Kaynak: DailyMotion.com

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