Almanya Ülkeye Girişte Test Zorunluluğu Getiriyor
Corona virüsü aşısı olanların son haftalarda gerilemeye başladığı Almanya'da hükümet, ülkeye girişlerde 12 yaş üstündeki herkesten aşı sertifikası ya da test sonucu isteme kararı aldı.
Corona virüsü aşısı olanların son haftalarda gerilemeye başladığı Almanya'da hükümet, ülkeye girişlerde 12 yaş üstündeki herkesten aşı sertifikası ya da test sonucu isteme kararı aldı. Seyahat kurallarındaki bu değişiklikten hava ya da karayoluyla Türkiye'den dönenler de etkilenecek
Kaynak: DailyMotion.com