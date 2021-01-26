Almanya ülkeye girişleri kısıtlamayı inceliyor
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Almanya ülkeye girişleri kısıtlamayı inceliyor

26.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:20
Almanya ülkeye girişleri kısıtlamayı inceliyor

Alman hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türlerinin yayılmasına önlemek amacıyla ülkeye girişleri kısıtlamayı inceliyor.

Alman hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türlerinin yayılmasına önlemek amacıyla ülkeye girişleri kısıtlamayı inceliyor.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, virüsün mutasyona uğramasından doğan tehdidin sert önlemlerin alınması yönünde inceleme yapılmasını ve bunun hükümet içinde istişare edilmesini gerektirdiğini belirtti.

Bu incelemeye, "özellikle yüksek risk bölgelerinin sınırlarında daha sıkı kontrollerin yapılmasının ve tıpkı İsrail'in şu an uyguladığı gibi hava trafiğinin hemen hemen sıfıra indirilmesinin de dahil olduğunu" kaydeden Seehofer, "Sert tedbirleri onaylayan insanlar bizden enfeksiyon patlamasına karşı mümkün olan en iyi şekilde korunmayı bekliyor." ifadesini kullandı.

Haber göre Başbakan Angela Merkel mutasyona uğramış Kovid-19'un yeni türlerinin ülkede yayılmasını önlemek amacıyla Seehofer'den ülkeye girişlerin nasıl kısıtlanabileceğine dair bir çalışma yapmasını istedi.

Almanya, Kovid-19'un yeni türlerinin ortaya çıktığı İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkelerden ve salgında "yüksek riskli" olarak tanımlanan bölgelerden gelen yolculardan negatif PCR testi sonucu istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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