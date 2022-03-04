Almanya Ukrayna'ya Uçaksavar Füzesi Gönderiyor - Haberler

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Almanya Ukrayna'ya Uçaksavar Füzesi Gönderiyor

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'nın silah talebini haftalarca geri çeviren Almanya ani karar değişikliğiyle tanksavar silahlarının ardından bu ülkeye 2 bin 700 uçaksavar füzesi de yollayacağını açıkladı.

Ukrayna'nın silah talebini haftalarca geri çeviren Almanya ani karar değişikliğiyle tanksavar silahlarının ardından bu ülkeye 2 bin 700 uçaksavar füzesi de yollayacağını açıkladı. Alman otomotiv devi Volkswagen Rusya'da üretimi durdurduğunu bildirirken, Alman yetkililer Putin yanlısı bir Rus milyarderin lüks yatına el koydu

DailyMotion.com - Güncel

Almanya, Ukrayna, Rusya, Silah, Güncel, Haberler

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