Almanya Ukrayna'ya Uçaksavar Füzesi Gönderiyor

Ukrayna'nın silah talebini haftalarca geri çeviren Almanya ani karar değişikliğiyle tanksavar silahlarının ardından bu ülkeye 2 bin 700 uçaksavar füzesi de yollayacağını açıkladı. Alman otomotiv devi Volkswagen Rusya'da üretimi durdurduğunu bildirirken, Alman yetkililer Putin yanlısı bir Rus milyarderin lüks yatına el koydu

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