Almanya, Ukrayna ile Rus heyetler arasında görüşmeler yapılmasından memnun

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Ukrayna ile Rus heyetler arasında Belarus'ta yapılan görüşmelerin memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Ukraynalı ve Rus heyetlerin Belarus'ta görüşmesini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya Hebestreit, "Alman hükümeti prensip olarak ilk önce konuşmanın yapılmasını memnuniyetle karşılıyor. Diplomatik çözümler tek mantıklı olanlardır." yanıtını verdi.

Hebestreit, aynı zamanda müzakerelerin çok zor olacağı ve uzayabileceğinin de bilindiğini kaydetti.

Bir soru üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini de değerlendiren Hebestreit, bunu ciddiye aldıklarını belirterek, "Böyle bir tehdidin ne kadar sorumsuzca olduğu da açıktır." dedi.

Tehdit senaryolarında nükleer silahların her zaman rol aldığını aktaran Hebestreit, bu açıdan nükleer silahlara karşı savunmanın da her zaman düşünüldüğünü kaydetti.