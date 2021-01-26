Almanya, Türkiye'yi yüksek risk grubundan normal risk grubuna aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya, Türkiye'yi yüksek risk grubundan normal risk grubuna aldı

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:32
Almanya, Türkiye'yi yüksek risk grubundan normal risk grubuna aldı

Alman Robert Koch Enstitüsü, yayınladığı yeni listede ülkeleri risk gruplarına göre ayırdı. Yapılan son değişikliğe göre Türkiye, yüksek risk grubundan normal risk grubuna girdi.

Alman Robert Koch Enstitüsü, yayınladığı yeni listede ülkeleri risk gruplarına göre ayırdı. Yapılan son değişikliğe göre Türkiye, yüksek risk grubundan normal risk grubuna girdi.

Sabah gazetesinin haberine göre Almanya, risk grubunu üçe ayırdı. Buna göre 1. kategoride yer alan Birleşik Krallık, İrlanda, Güney Afrika ve Brezilya yer alıyor. 2. kategoride ise ABD, İsrail, İspanya, Portekiz, Mısır, Arnavutluk, Andorra, Bolivya, Bosna Hersek, Estonya, İran, Filistin, Kolombiya, Kosova, Letonya, Litvanya, Lübnan, Meksika, Karadağ, Kuzey Makedonya, Panama, Sırbistan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. 3. Kategoride ise normal riskli bölgeler yer aldı. Türkiye'nin de aralarında olduğu 100 ülke, bu kategoride yer alıyor.

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hisarcık Karadeniz Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya, Türkiye'yi yüksek risk grubundan normal risk grubuna aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:32:59. #1.14#
title