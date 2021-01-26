Almanya, Türkiye'yi yüksek risk grubundan normal risk grubuna aldı

Alman Robert Koch Enstitüsü, yayınladığı yeni listede ülkeleri risk gruplarına göre ayırdı. Yapılan son değişikliğe göre Türkiye, yüksek risk grubundan normal risk grubuna girdi.

Alman Robert Koch Enstitüsü, yayınladığı yeni listede ülkeleri risk gruplarına göre ayırdı. Yapılan son değişikliğe göre Türkiye, yüksek risk grubundan normal risk grubuna girdi.

Sabah gazetesinin haberine göre Almanya, risk grubunu üçe ayırdı. Buna göre 1. kategoride yer alan Birleşik Krallık, İrlanda, Güney Afrika ve Brezilya yer alıyor. 2. kategoride ise ABD, İsrail, İspanya, Portekiz, Mısır, Arnavutluk, Andorra, Bolivya, Bosna Hersek, Estonya, İran, Filistin, Kolombiya, Kosova, Letonya, Litvanya, Lübnan, Meksika, Karadağ, Kuzey Makedonya, Panama, Sırbistan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. 3. Kategoride ise normal riskli bölgeler yer aldı. Türkiye'nin de aralarında olduğu 100 ülke, bu kategoride yer alıyor.

Kaynak: Tourism Today