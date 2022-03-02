Almanya, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında "yüksek riskli bölgeler" listesinden çıkarıyor - Haberler

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Almanya, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında "yüksek riskli bölgeler" listesinden çıkarıyor

AA, Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında

Almanya Kovid-19 salgını nedeniyle "yüksek riskli bölge" ilan ettiği 62 ülkeyi bu kapsamdan çıkarma kararı aldı.

Almanya Kovid-19 salgını nedeniyle "yüksek riskli bölge" ilan ettiği 62 ülkeyi bu kapsamdan çıkarma kararı aldı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

Güncellemeye göre, yarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke "yüksek riskli bölge" kapsamından çıkartıldı.

RKI, karara gerekçe olarak, virüsün Omicron varyantının tehdit edici bir hastalığa sebebiyet verme durumunun az olmasını gösterdi.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Almanya, Güncel, Haberler

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