Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan bildiride, Türkiye ve beraberindeki birçok ülke 'basit risk' grubuna alındı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan bildiride, Türkiye ve beraberindeki birçok ülke 'basit risk' grubuna alındı. Bu kapsamda Almanya'dan Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını kapsamında üç kategoriye ayırdığı risk ülkelerini güncelledi. Bakanlıkta yayınlanan bildiride, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeye seyahat kısıtlamasının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 'basit risk' grubu ülkeler arasına girdiği açıklandı.

"YENİ VAKA SAYILARI DÜŞTÜ"Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye COVID-19'dan ciddi şekilde etkilendi, ancak yeni enfeksiyonların sayısı düştü. Almanya'da ve Avrupa'nın büyük bölümlerinde epidemiyolojik durumun iyileşmesi, ilerleyen aşılar ve Dijital COVID Sertifikasının (DCC) 1 Temmuz 2021'de tanıtılması seyahati kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı