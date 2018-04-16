Almanya, Türkiye İçin Vazgeçilemez Çok Önemli Bir Ortak ve Partnerdir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "İki ülkenin birbirinin ticari partneri olarak özellikle yaklaşık 40 milyar avroya ulaşan ticaret hacmiyle, Türkiye'nin ithalatında 2'nci, ihracatında 1'inci ülke olması hasebiyle Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir." dedi.