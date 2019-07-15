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Almanya, Türkiye'den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç etti

Almanya, yılın ilk yarısında Türkiye'den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç ederek ülke dış satımının yüzde 10'unu tek başına karşıladı.

Almanya, Türkiye'den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç etti

Almanya, yılın ilk yarısında Türkiye'den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç ederek ülke dış satımının yüzde 10'unu tek başına karşıladı.

Kaynak: Dunya.com

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