Almanya, Türkiye'den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç etti
Almanya, yılın ilk yarısında Türkiye'den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç ederek ülke dış satımının yüzde 10'unu tek başına karşıladı.
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