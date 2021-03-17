Almanya: Türkiye-AB sığınmacı anlaşması başarılı oldu
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Almanya: Türkiye-AB sığınmacı anlaşması başarılı oldu

17.03.2021 23:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:49
Almanya: Türkiye-AB sığınmacı anlaşması başarılı oldu

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, 5 yıl önce Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasının başarılı olduğunu ifade etti.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, 5 yıl önce Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasının başarılı olduğunu ifade etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Federal Basın Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, 5 yıl önce Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasının başarılı olduğunu ifade ederek, "Her iki taraf da anlaşmaya sadık kalarak birlikte uyguladı" dedi.

"Türkiye güvenilir ortak"

Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeli göçmeni barındırdığını ifade eden Demmer, "Türkiye bunun için büyük bir takdiri hak ediyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu durumda görüleceği gibi "çok güvenilir bir ortak" olduğunu vurgulayan Demmer, "AB'nin mali desteği sayesinde, orada kabul edilen göçmenlerin durumu gözle görülür şekilde iyileşti. 1,8 milyondan fazla insan günlük geçim kaynakları için destek aldı, 660 bin çocuk okula gidebildi ve halihazırda 14 milyondan fazla kişi doktora gitti" dedi. - KÖLN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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