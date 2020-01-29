Almanya tüm kömür santrallerini kapatırsa Emisyon Ticaret Sistemi çöker mi?

29.01.2020 07:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 07:46

Almanya 2038 yılında kadar kademe kademe tüm kömür santrallerini kapatma kararı aldı.



Ne var ki, bunun Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) üzerinde yaratacağı etki bir problem teşkil ediyor. Bu santrallere verilmiş olan milyonlarca karbondioksit kredisi Avrupa'daki ETS'ye geri akarak sistemin çökmesine sebep olabilir. Euronews.com'da Görüntüle