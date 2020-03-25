Almanya tarımda kullanacağı mevsimlik işçi bulamıyor Korana virüs tedbirleri kapsamında sınırları kapayan Almanya, mevsimlik işçi bulamıyor.

Korana virüs tedbirleri kapsamında sınırları kapayan Almanya, mevsimlik işçi bulamıyor.

Almanya, Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek için aldığı sınırları kapatma tedbiri, Alman tarım işletmeleri zora soktu. Geçtiğimiz yıllarda Romanya, Bulgaristan ve Polonya gibi ülkelerde mevsimlik tarım işçilerini Almanya'da çalıştıran Alman çiftçiler, sınırların kapatılması yüzünden bu yıl tarımda çalıştıracak işçi bulmakta zorlandıklarını ve bir an önce hükümetin sezonluk işçilerle alakalı bir çalışma yapması gerektiğini belirtti.

Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, tarımda insan gücünün önemli bir yere sahip olduğunu, çalışacak kişilerinde bu konuda becerikli ve işi bilen kişilerden olmasının önemli olduğu belirtti. Sezonluk işçilerin yeni başlayan kuşkonmaz hasadı ve daha sonra devam edecek olan çilek hasadı için büyük ihtiyaç duyulduğunu bu iki ürünlerin de insan eliyle toplanarak satışa sunulduğunu belirten Rukwied, "Doğu Avrupa ülkelerinden Almanya'ya gelen sezonluk 300 bin işçinin Almanya'ya girişi sağlanmazsa tarımda ciddi sıkıntılar baş gösterecek. Tarlaya yansıyan sıkıntı zincirleme olarak mutfağa kadar yansıyacak. Yani sebze meyve fiyatları artacak. Tarıma ekonomik destek lazım olduğu gibi vasıflı iş gücü de çok önemli bir unsurdur" dedi.

Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, sezonluk işçi sıkıntısı yaşayan Alman tarım sektörünün işçi açığını kapatabilmek için Almanya'daki mültecilerin geçici olarak bu sektörde çalışabilmeleri için çalışma yaptıklarını açıkladı.

Bakan Klöckner, "Kriz zamanları için yeni çözümlere ve esnekliğe ihtiyacımız var. Örneğin, mevsimlik işçilerin yetersiz gelebilmesi durumunda, orada bulunanların burada daha uzun süre çalışabilmeleri sağlanmalıdır. Şimdiye kadar, mevsimlik işçiler sosyal güvenlik olmadan 70 gün boyunca çalışabilir süresi sınırlı bir süre için krize kadar uzatılmalıdır" diyerek Almanya Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Almanya Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil'den konuyla ilgili destek istedi.

Öte yandan Alman Tarım ve Orman İşverenleri Sendikaları Birliği ve Alman Çiftçiler Derneği, çiftçilerin ve sezonluk işçilerin hızlı bilgilendirmek maksadıyla "Saisonarbeit-in-Deutschland.de" internet sayfası oluşturularak hızlı iletişimin sağlanması fırsatını sundu. - FRANKFURT

Kaynak: İHA