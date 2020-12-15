Almanya tam kapanıyor Koronalı günlerde Noel Aşı sihirli değnek değil

Havanın soğuk olmasına rağmen Avrupa'nın en güzel aylarından biridir aralık. Çünkü ışıl ışıl Noel pazarları kurulur, evler sokaklar süslenir, iş çıkışı bu pazarlarda buluşulur, sıcak şarap eşliğinde ayaküstü bir şeyler atıştırılır.

Havanın soğuk olmasına rağmen Avrupa'nın en güzel aylarından biridir aralık. Çünkü ışıl ışıl Noel pazarları kurulur, evler sokaklar süslenir, iş çıkışı bu pazarlarda buluşulur, sıcak şarap eşliğinde ayaküstü bir şeyler atıştırılır. Noel yemeğinde buluşmak için planlar yapılır, büyükler ziyaret edilir, çocukları Noel baba heyecanı sarar. Yeni yıl için yeni umutların yeşerdiği günlerdir bugünler. Korona salgını ile Avrupa bu ışıklı kalabalık günleri unuttu.

27 AB ülkesinden 21'inde her gün yüzlerce kişi Covid-19'a yakalanıyor. Bahar aylarında salgın ile mücadele karnesini pekiyi ile dolduran Almanya bile sınıfta kalma korkusu içerisinde

Kaynak: DailyMotion.com