Almanya susuzluğa çare arıyor Almanya Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze, ülkenin içinde bulunduğu kuraklık ve susuzluğa çare olarak gelecek yıl ulusal bir su stratejisi açıklayacağını söyledi.

Almanya Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze, ülkenin içinde bulunduğu kuraklık ve susuzluğa çare olarak gelecek yıl ulusal bir su stratejisi açıklayacağını söyledi.

Yüzyılın en sıcak yazını yaşayan Almanya'da susuzluk endişesi artıyor. Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze, su kullanımında yeni kurallara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Ülkenin içinde bulunduğu kuraklık ve susuzluğa çare olarak önümüzdeki yıl ulusal bir su stratejisi sunacağını söyleyen Schulze, su kullanımında ihtiyaç önceliği sisteminin yürürlüğe gireceğini ifade etti. Schulze, bu tür kararların yerel olarak alınacağını, ancak yerel yetkililere ulusal bir su stratejisi ile birlikte yönergeler vereceklerini bildirdi.

Almanya'da çevre uzmanları yaşanılan kuraklığa hava sıcaklarının yanı sıra korona virüs salgını nedeniyle değişen hayat standartlarının da yol açtığını belirtiyor. Uzmanlar, salgın nedeniyle Almanların tatilleri evinde geçirdiğini, boş zamanlarında bahçe sulama ve son zamanlarda birçok eve yapılan yüzme havuzu sayısındaki artışın susuzluğu tetiklediğini vurguladı. Almanya'da birçok yerleşim yerinde şehir itfaiyeleri halkı çok sık bahçe sulamamaları ve arabalarını yıkamamaları konusunda ikaz ediyor. - BERLİN

Kaynak: İHA