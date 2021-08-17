Almanya Süper Kupa'da zafer Bayern'in
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Almanya Süper Kupa'da zafer Bayern'in

Almanya Süper Kupa'da zafer Bayern'in
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Almanya Süper Kupa mücadelesinde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Almanya Süper Kupa mücadelesinde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Almanya Süper Kupa karşılaşmasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden Bayern Münih, kupanın sahibi oldu. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 41 ve 74'üncü dakikalarda Lewandowski ile 49'uncu dakikada Müller kaydetti. Dortmund'un karşılaşmadaki tek golü ise 64'üncü dakikada Reus'tan geldi. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla üst üste 2'nci kez kupanın sahibi oldu. Öte yandan sezon başında Bayern Münih'in başına geçen teknik direktör Julian Nagelsmann, kariyerinde ilk kez kupa kazanma başarı gösterdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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