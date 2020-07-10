Almanya, Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri andı Alman hükümeti, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı.

Alman hükümeti, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, yarın Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Başbakan Angela Merkel ve hükümetimiz acımasızca öldürülen 8 binden fazla özellikle Müslüman erkek ve çocuğu anıyor." ifadelerini kullandı.

"Srebrenitsa Soykırımı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın kalbinde insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri." diyen Fietz, bu soykırımın, her türlü ayrımcılıktan uzak kalma ve bir daha bunun tekrarlanmaması için bir uyarı anlamı taşıdığını söyledi.

Fietz, soykırım sorumlularını yargı önüne çıkartmayı bir borç bildiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA