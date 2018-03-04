Almanya: Sosyal Demokrat Parti (Spd) Üyeleri Merkel'le Koalisyona Onay Verdi
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Almanya: Sosyal Demokrat Parti (Spd) Üyeleri Merkel'le Koalisyona Onay Verdi

Almanya'da Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile koalisyon hükümeti kurulmasını öngören protokolü oylayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, partilerinin hükümet ortağı olmasına onay verdi.

Almanya'da Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile koalisyon hükümeti kurulmasını öngören protokolü oylayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, partilerinin hükümet ortağı olmasına onay verdi.

Kaynak: Euronews.com

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