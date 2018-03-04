Almanya: Sosyal Demokrat Parti (Spd) Üyeleri Merkel'le Koalisyona Onay Verdi
Almanya'da Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile koalisyon hükümeti kurulmasını öngören protokolü oylayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, partilerinin hükümet ortağı olmasına onay verdi.
Almanya'da Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile koalisyon hükümeti kurulmasını öngören protokolü oylayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, partilerinin hükümet ortağı olmasına onay verdi.
Kaynak: Euronews.com